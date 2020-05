Alejandra Espinoza tuvo que defender a su hermana de bullying escolar

La familia es el mayor tesoro para la conductora

En numerosas ocasiones Alejandra Espinoza ha asegurado que siente un gran amor por su familia y aunque no cuenta muchos detalles sobre cada uno de sus miembros, una de sus hermanas fue la encargada de revelar que cuando estaban pequeñas ella se encargó de defenderla cada vez que la molestaban en la escuela.

Mediante sus Instagram Stories la conductora compartió las declaraciones de Damaris, quien contó que durante varios años fue víctima de bullying y que cuando su hermana mayor se daba cuenta corría en su auxilio e inclusive trataba de sobornar a quienes le hacían daño para que este comportamiento ya no se volviera a repetir.

“Ayer en la noche le conté a mi hijo la historia de una niña de su edad que se escondía en el baño del colegio porque no tenía amigos. Le conté cómo le decían cosas horribles y luego le dije que era yo. Él se sorprendió y me preguntó que si nadie me ayudaba y le dije que sí, que alguien que me apoyó mucho fue su tía Alejandra”, relató la entrenadora.

Además de Damaris, hay otra hermana con quien Alejandra tiene una conexión súper especial: se trata de Haydee, a quien presentó hace algunas semanas y reveló que está muy orgullosa de ella, pues es una de las miles de enfermeras que día a día arriesgan su vida tratando de combatir la pandemia del coronavirus.

Sigue leyendo