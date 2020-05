Las 4 explicaciones científicas a las apariciones de fantasmas

La ciencia ha tratado de explicar uno de los fenómenos que más intriga a los seres humanos: los fantasmas

Los fantasmas están presentes en todas las culturas del mundo y son un fenómeno paranormal que ha intrigado al ser humano por muchos años debido al debate que genera su existencia.

La creencia popular indica que se trata de espíritus o almas errantes de personas muertas que no encuentran descanso y que habitan en los lugares que más frecuentaban. En el siglo XIX se volvieron muy populares debido al auge del espiritismo, doctrina que establece como principio la inmortalidad del alma y que es posible comunicarse con los muertos a través de una persona llamada médium.

Sin embargo, con el paso de los años se destaparon varios fraudes por lo que esta disciplina entró en declive, pero dejó un legado importante en el tema paranormal.

Muchas personas creen que los fantasmas existen y aseguran que los han visto en sus casas, lugares embrujados o en los sueños.

Dada su popularidad, la ciencia ha tratado de explicar en numerosas ocasiones las razones por las que la gente cree que ve fantasmas y estas son las más habituales:

Un fallo en el cerebro

La creencia popular dice que los fantasmas aparecen como lucieron en vida. Así, podemos ver el espíritu de una persona que murió en la Segunda Guerra Mundial conviviendo con una que falleció hace algunos días. La ciencia explica que las imágenes las forma el cerebro y las proyecta de alguna forma. Además, es común que las personas confundan a los fantasmas con destellos provenientes de su mente.

Parálisis del sueño

¿Te ocurre que no puedes moverte ni gritar en la noche cuando estas acostado? A este fenómeno se le denomina parálisis del sueño y ocurre cuando despertamos, pero nuestro cuerpo no lo hace. Somos conscientes de que ya no estamos dormidos, sin embargo, somos incapaces de mover un solo músculo. Esta experiencia suele estar acompañada de alucinaciones que mucha gente cree que son fantasmas.

Intoxicación por monóxido de carbono

Han sido varios los casos de personas que ven alucinaciones causadas por una intoxicación por monóxido de carbono. Una de las más populares la publicó el oftalmólogo William Willmer en la revista médica American Journal of Ophthalmology en 1921.

El doctor investigó los sucesos paranormales que una familia aseguraba había experimentado de su vivienda. Todos decían que se escuchaban sonidos de portazos, los muebles parecían moverse y se oían pisadas en las habitaciones vacías. Willmer descubrió que la familia sufría envenenamiento por un fallo en el horno de la casa que estaba expulsando gas.

Infrasonidos

Los infrasonidos son frecuencias de sonidos que son imperceptibles para el oído humano, pero que provocan vibraciones y son capaces de hacer que las cosas se muevan o las siente el cuerpo como si fueran escalofríos.

El profesor Vic Tandy publicó en 1998 un estudio en el Journal of the Society of Psychical Research llamado The Ghost in the Machine en el que analizaba los sucesos extraños que experimentaba el personal médico de un laboratorio. Ahí los doctores sentían vibraciones extrañas, escalofríos y presencias fantasmales.

El mismo profesor fue víctima de un aterrador fenómeno; mientras sostenía una herramienta, ésta se comenzó a mover sola. Esto lo llevó a descubrir que habían instalado un nuevo ventilador en el laboratorio que generaba una frecuencia de 19Hz, imperceptible para el oído humano (que detecta los sonidos a partir de los 20hz), pero que provocaba extrañas vibraciones en el centro de la sala. Cuando se apagó el ventilador desaparecieron los fantasmas.

