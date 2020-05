Representante que presentó plan para cheques de estímulo de $2,000 dice estar decepcionado

Sin embargo, Tim Ryan dijo que apoya el paquete que presentaron miembros de su partido en la Cámara conocido como "Heroes Act"

El representante de Ohio, Tim Ryan, dijo que aunque la propuesta demócrata presentada en la Cámara que incluye una segunda ronda de cheques de $1,200 no es perfecta, apoya el paquete presentado.

Ryan, quien junto a Ro Khanna de California, presentó la primera acta para un cheque mensual mínimo de $2,000 a individuos y familias destacó la oposición que la medida enfrentaría al llegar al Senado.

El nuevo plan presentado en el Congreso de Estados Unidos podría ser aprobado este viernes en la Cámara, de mayoría demócrata.

Sin embargo, la legislación moriría en el Senado por no contar con el apoyo republicano, mayoría en ese cuerpo, según anticiparon legisladores de esa colectividad.

El representante se expresó complacido por el hecho de la “Ley Héroes” cuente con disposiciones para distribuir nuevos cheques de estímulo a estadounidenses.

“Nuestras comunidades locales se encuentran en una desesperada necesidad de estos fondos para pagar por empleos críticos y servicios”, planteó según citado por Tribune Chronicle.

“Sin estos fondos, nuestras comunidades locales se verán forzadas a recortar servicios esenciales y despedir a personal de emergencia”, agegó.

“Te mentiría si te digo que no estoy decepcionado (porque no me incluyeron la propuesta en ‘Heroes Act’), pero hay muchas otras cosas buenas”, planteó.

La propuesta de Ryan y Khanna fue una de las descartadas en la Cámara de Representantes. El “Emergency Money for the People Act” establecía pagos mínimos de $2,000 a residentes del país de 16 años en adelante que generen $130,000 anuales o menos. Los beneficiarios con hijos hubiesen recibido hasta $1,500 mensuales con $500 por cada niño, hasta un máximo de tres dependientes.

Bajo el paquete de estímulo de unos $3 trillones de dólares que algunos han llamado “Ley CARES 2” no solo se incluyó una nueva ronda de cheques, también otras medidas para dirigir fondos a los estados, extender los beneficios de desempleo hasta enero e incentivos para trabajadores esenciales.