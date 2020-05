VIDEO: La pesada broma de un sujeto en el Subway que enfureció al MTA en medio de crisis de coronavirus

A un sujeto le pareció divertido tirar varios litros de leche con cereal en un tren del Subway en Nueva York, pero su acción solamente enfureció a usuarios y a las autoridades.

En un video publicado en TikTok y compartido por la cuenta oficial del MTA se ve a un hombre que tira la leche, mientras los pasajeros con cubrebocas que abordan el tren huyen del desastre.

“Lo nuevo bajo: hacer una broma a los trabajadores esenciales en medio de una pandemia global. Y obligar a que los trabajadores esenciales limpien tu desorden. Despreciable”, se tuiteó en la cuenta del MTA.

A new low: Pulling a prank on essential workers in the middle of a global pandemic. And making essential workers clean up your mess. Despicable. https://t.co/hMu8g5cJY9

— MTA. Stay Home. Stop the Spread. (@MTA) May 13, 2020