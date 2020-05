Regresa el fútbol de alto nivel al planeta: La Bundesliga se reanuda este sábado, ¿cómo será y dónde verla?

La liga alemana volverá a puertas cerradas y bajo estrictas medidas sanitarias

El momento más esperado del año por muchos fanáticos del fútbol por fin llegó: el regreso de la primera liga de las “5 grandes de Europa” tras la pandemia del coronavirus.

Se trata de la Bundesliga, que reanudará sus actividades este sábado 16 de mayo en medio de un estricto protocolo de seguridad sanitaria que incluye partidos sin público.

Mañana vuelve el fútbol. Mañana, después de 66 días de parón, se reanuda la Bundesliga de Alemania. POR FIN. pic.twitter.com/KfeUq5lk7U — Invictos (@InvictosSomos) May 15, 2020

¿Cómo va la tabla general?

Tras una pausa de dos meses, el balón volverá a rodar en Alemania, con cinco equipos que continuarán luchando por el campeonato: Bayern Munich, el líder del torneo con 55 puntos; Borussia Dortmund, sublíder con 51; RB Leipzig, que suma 50 unidades; Borussia Monchengladbach, que tiene 49 y el Bayer Leverkusen con 47.

VUELVE EL FÚTBOL ⚽ La Bundesliga reanuda actividades con estos partidos Posted by Bundesliga Official on Thursday, May 7, 2020

¿Cuáles son los partidos imperdibles?

La Bundesliga se reanudará en su fecha 26 este sábado, donde el juego más atractivo de la jornada será el Derby del Ruhr, entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, partido en el que los negriamarillos podrían alcanzar su victoria 800 en la liga, mientras que los Mineros buscarán su gol número 2,500 en la historia.

También llama la atención el partido que disputarán el domingo el Bayern Munich y el FC Union Berlin, sobe todo porque el puntero de la competencia podría despegarse de sus perseguidores con una victoria o, si pierde, les daría la oportunidad de acortar distancias y apretar la competencia.

¡LA POSTAL! 🤩🔴 Bayern Munich preparando su estadio para el regreso de la Bundesliga No digas nada, solo deja tu ❤ pic.twitter.com/a0lEHs0dHJ — Analistas (@_Analistas) May 13, 2020

¿Cómo será el regreso?

Las nuevas medidas del fútbol incluyen reglas inéditas, como:

– Cada jugador tendrá una botella de agua con su nombre.

– No habrá niños acompañando a los futbolistas al salir del vestidor.

– Los equipos no podrán entrar al campo al mismo tiempo.

– No habrá fotos grupales en los momentos previos al encuentro ni saludos de mano protocolarios, tampoco al término de los duelos.

– En los festejos de gol no debe haber contacto con las manos entre jugadores.

– En la zona de banca los suplentes deberán dejar uno o dos espacios libres entre sí y todos deberán llevar cubrebocas.

– No se podrá intercambiar camisetas al final de los encuentros.

– Solamente 98 personas estarán dentro del estadio: 22 jugadores en el campo, 18 suplentes en los banquillos, 5 árbitros, 20 auxiliares, 4 recogepelotas, 3 personas de limpieza, 3 fotógrafos, 4 enfermeros, 4 personas de seguridad y 15 encargados de la puesta en escena tecnológica, entre integrantes del VAR y los responsables de las transmisiones de TV.

💥 Informa Andrés Veredas 🇩🇪 Nuevas reglas de la @Bundesliga_DE 👉🏽 Los equipos no entran juntos al campo 🙌🏽 No se pueden tocar las manos después de un gol 😷 Los jugadores en el banquillo tienen que llevar mascarilla 🤝 Después del partido nadie se da la mano pic.twitter.com/uq1FvX0Vdy — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2020

¿Dónde podrás ver los juegos?

TUDN cuenta con los derechos de transmisión en Estados Unidos, allí podrás disfrutar de los siguientes encuentros:

SÁBADO, 16 DE MAYO

RB Leipzig vs. Sport-Club Freiburg

En vivo por TUDN a las 9 am ET / 6 am PT

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

En vivo por TUDN a las 11:30 am ET / 8:30 am PT

DOMINGO, 17 DE MAYO

FC Union Berlin vs. FC Bayern Munich

En vivo por UniMás y TUDN a las 11:30 a.m. ET / 8:30 am PT