Así puedes obtener un puesto de trabajo en la Fuerza Espacial, la nueva rama militar de Estados Unidos

El ejército de los Estados Unidos tiene una nueva rama y es la Fuerza Espacial, la cual sería la sexta rama militar y operará bajo el departamento de la Fuerza Aérea del país, de acuerdo con Newsweek.

La administración del presidente Donald Trump creó la Fuerza espacial, que tiene la misión de proteger los intereses de los estadounidenses en el espacio, como mantener los satélites nacionales seguros y operativos, así como desarrollar nuevas tecnologías para proteger la vida en la Tierra.

Si te interesa un puesto de trabajo en esta nueva división, hay varias formas en que podrías aplicar para pertenecer a la Fuerza Espacial. El más directo hasta el momento es ser transferido desde la Fuerza Aérea, aunque también habrá personas que serán transferidas desde el Ejército y la Armada.

Pero si no perteneces a ninguno de ellos, también puedes hacer una aplicación en línea en el sitio oficial de la Fuerza Espacial.

Además de poner a tu disposición esta página de reclutamiento, la Fuerza Espacial también publicó un video en Twitter en donde invita a la gente a aplicar, el cual te compartimos a continuación.

