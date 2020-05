Donal Trump se lanza contra México por narcotráfico; "deben controlar este enorme problema".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se lanzó contra México debido al narcotráfico y aseguró que el Gobierno de ese país debería de tomar control de ese delito pues lo considera un gran problema.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario compartió una noticia acerca de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habían encontrado túnel transfronterizo descubierto recientemente por las autoridades estadounidensesel cual estaba en un almacén de San Diego, justo al lado de un concurrido puerto de entrada de dicha agencia.

Mexico must take control of this very big problem! https://t.co/VfSw5j1OWl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020