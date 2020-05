Estuvo preso nueve años por intento de homicidio; hoy es festejado por su graduación como sociólogo

Raúl Zárate vivía un momento muy especial este viernes acompañado por sus padres al graduarse como sociólogo por Cal State Los Ángeles. Entonces una caravana de autos encabezada por un vehículo de la Policía apareció circulando por la calle para felicitarlo y festejarlo con aplausos, globos y mensajes.

“No me esperaba esto”, dijo el hombre que vestía con toga y birrete afuera de la escuela charter Learning Works de Pasadena, donde trabaja como educador.

La historia es notable en esta temporada de graduaciones porque Raúl literalmente pasó de la prisión a la graduación.

Zárate fue sentenciado a 16 años por intento de homicidio luego de disparar y herir a dos personas, durante una discusión afuera de una fiesta cuando tenía 17 años.

Mientras estaba preso, Raúl le dio un giro completo a su vida gracias al estudio: obtuvo allí su diploma de preparatoria, cuatro títulos técnicos y también fue certificado como traductor Braille. En 2017, el entonces gobernador de California, Jerry Brown, conmutó su sentencia.

“Gracia a mi papá y mi mamá, desde que estaba encarcelado, nunca me dieron la espalda”, dijo Raúl en la entrevista con Telemundo 52.

“Es algo que no me lo esperaba, y sé que él también está orgulloso”, dijo con la voz entrecortada Ruben Zárate, su padre, para Telemundo.

“Él es una historia de éxito y él da de regreso a la escuela, como modelo, como mentor, como coach, así que no podríamos estar más orgullosos de él”, dijo Mikala Rahn, fundadora de la escuela Learning Works Charter, al canal ABC7.

From convicted felon to college graduate: Friends celebrate SoCal man who turned his life around after prison and now helps at-risk youth in Pasadenahttps://t.co/pwqa2sRg2Y

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 16, 2020