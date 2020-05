Se levantó con el pie izquierdo: Gio Reyna, hijo de Claudio Reyna, por fin debutaría como titular con el Dortmund, pero se lesionó calentando

Vaya mala suerte la de Giovanni Reyna, el hijo del legendario Claudio Reyna, quien defendiera la camiseta de la selección de Estados Unidos durante los años 90 y la primera década del nuevo siglo, ya que después de esperar tanto tiempo para su debut como titular, por fin estaba considerado para participar en el once inicial, pero se lesionó cinco minutos antes de que iniciara el partido.

El joven de 17 años de edad que hace poco llamó la atención porque manifestó que quería jugar en la selección de Estados Unidos y no en la de Argentina, estaba contemplado para ingresar de inicio, por primera vez en su carrera, en el Derby de Ruhr contra el Schalke 04, máximo rival histórico del Borussia Dortmund, pero un accidente cruel le jugó una mala pasada en el calentamiento y no pudo concretar su sueño en la reanudación de la Bundesliga.

Cabe mencionar que Gio ya ha tenido minutos con los negriamarillos, pero siempre entrando de cambio. Nunca ha iniciado un encuentro.

— Wonder Scouting (@WonderScouting) May 16, 2020

The 17 year old American starts today.

In case you still haven’t heard the name…

Aún no se ha difundido el parte médico de Reyna, por lo que no se conoce la gravedad de la lesión, pero el club compartió en redes sociales un mensaje de aliento para que el norteamericano con raíces argentinas y portuguesas se recupere pronto.

Gio Reyna will be replaced by Thorgan Hazard in the Starting XI as a result of an injury sustained during warm up 📝

Get well soon, Gio 🙏 pic.twitter.com/V8RoWrO2wx

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020