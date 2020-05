Alertan por duro y caluroso verano en Nueva York, Nueva Jersey y al menos otros 20 estados

Los esfuerzos de las familias para permanecer en casa, a fin de mantener la distancia social por coronavirus, podría complicarse en las próximas semanas debido al calor.

Expertos anticipan que habrá un verano más caluroso que el promedio en los últimos años en la mayoría de los Estados Unidos, según reportes de The Weather Chanel.

Varias regiones de más de 20 entidades experimentarán temperaturas por encima del promedio, pero en los estados de Washington, Idaho, Montana y Oregon, se esperan un calor poco usual.

En la zona Noreste del país también habrá intensas temperaturas, incluyendo a los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Connecticut y la zona de Nueva Inglaterra, que contempla seis entidades, como Maine y Massachussetts.

Las temperaturas más altas también alcanzarán California, Arizona, Florida, Nevada, Maryland, Virginia, indica el informe que cita como factor los cambios de temperatura en la superficie del mar.

Los expertos explican una transición marcada sobre el fenómeno de La Niña.

El meteorólogo Guy Walton indicó que regiones de EEUU y Canadá enfrentarán fuertes temperaturas y altos niveles de humedad.

We are in danger of seeing the traditional summer season across the United States and Canada kick off with record heat and humidity, greatly increased by carbon pollution. Stay tuned to what really transpires on the Extreme Temperature Diary. pic.twitter.com/8RfT311zXV

