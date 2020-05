Beneficiarios del Seguro Social siguen esperando por cheque de estímulo

La oficina que administra esos fondos indicó que este grupo empezaría a recibir el dinero desde abril

Algunos beneficiarios del Seguro Social aún esperan por su cheque de estímulo, a pesar de que la oficina que administra esos fondos indicó que estas personas empezarían a recibir el dinero a partir de abril.

Recipientes a los que se les envían pagos desde la Administración del Seguro Social por años indicaron a CBS Money Watch no entender los motivos del retraso.

“Yo he estado recibiendo mi pago de Seguro Social por 17 años, y llega como depósito directo”, expresó David Kemp, un retirado de 73 años.

“Que ellos no puedan enviar un cheque a esa cuenta, que la Administración del Seguro Social tiene en récord, no me hace sentido”, se quejó el anciano residente en Maryville, Tennessee.

El hombre dijo que intentó sin éxito obtener una respuesta sobre su caso mediante la herramienta en línea del Servicio de Rentas Internas (IRS), “Get My Payment”.

Pero, el servicio le indica que sus datos no coinciden con los que el IRS tiene en el sistema.

Tampoco contestan en el teléfono que el IRS ha suministrado para clarificar el estado de envío de su cheque.

Este lunes, el IRS anunció que unos 3,500 operadores se sumarán a las labores para responder dudas sobre el incentivo por teléfono.

Junto a esta iniciativa, el Departamento del Tesoro anunció la distribución de tarjetas de débito en lugar de cheques en papel para agilizar el envío y facilitar la disposición del dinero por parte de los beneficiarios.

La semana pasada, el IRS informó además que millones de estadounidenses que reciben beneficios extra de Seguro Social por tener bajos recursos o discapacidad empezarían a recibir sus cheques de estímulo bajo depósito directo.

Una vez completado ese proceso, la oficina iniciaría el envío de cheques en papel para aquellos que no tengan una cuenta bancaria y reciben fondos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Sin embargo, en vista del cambio en el sistema de pago al integrar las tarjetas de débito como alternativa, ahora no está claro si este último grupo recibirá los fondos en cheques físicos o en dinero en plástico.