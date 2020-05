Fauci anima a salir durante ‘Memorial Day’ con precaución. Y comparte sus planes para el festivo

El doctor Anthony Fauci, máximo experto del Gobierno en Enfermedades infecciosas, ha animado en la noche de este jueves a salir durante Memorial Day (o Día de los Caídos), el festivo que se celebra en Estados Unidos el próximo lunes 25 de mayo.

El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas detalló que se debería hacer llevando mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad en todo momento para prevenir la propagación del coronavirus.

Fauci invitó a la población estadounidense a “tomar aire fresco” en este “importante día feriado” y compartió en CNN sus planes para este fin de semana. “Yo saldré para dar unos agradables paseos y caminatas durante Memorial Day. Lo haré con cuidado y llevaré mascarilla”, aclaró.

El experto explicó que “no le estamos pidiendo a la gente que se quede en casa a menos que se encuentre en una situación en la que hay un brote importante“. “No hay mucho de eso en este momento en el país”, apuntó.

“Salgan, lleven cubrebocas, manténganse a seis pies de distancia de cualquier persona […]. Vayan a correr, a dar un paseo, a pescar. Mientras no estén en una multitud o en una situación en la que puedan transmitir físicamente el virus… Y para eso sirve la mascarilla y la distancia física“, concretó Fauci en su intervención.

Dr. Anthony Fauci, a member of the White House’s coronavirus task force, says Americans should “go out” for Memorial Day.

