Leopardo buscaba devorar a puercoespín; mamífero roedor lo enfrenta de la forma más sutil

Un puercoespín logró alejar a un leopardo por medio de un sutil movimiento.

Los dos animales se enfrentaron en una pasiva batalla nocturna en la reserva de Katarniaghat, en Uttar Pradesh, India.

Un oficial del Servicio Forestal de India publicó el video del encontronazo el pasado 16 de mayo.

Las imágenes que se han popularizado en redes sociales muestran al felino cuando acecha al roedor en una carretera.

Como medida primaria, el mamífero roedor intenta alejarse. Lo anterior lejos de espantar al leopardo, hace que el felino redoble el ataque.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020