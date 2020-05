Pervertidos tienen sexo en estación del Metro de Nueva York justo cuando aumenta programa de limpieza

Una pareja obscena aprovechó que el transporte subterráneo está prácticamente vacío estos días para tener sexo en una plataforma del Metro en Brooklyn (NYC) y fueron grabados por un usuario a la distancia.

Un video de casi un minuto de duración, filmado por un curioso espectador desde el otro lado de las vías, parece mostrar a un hombre y una mujer totalmente desinhibidos en el andén de la estación Flushing Avenue, en Brooklyn.

“Ésta es la ciudad de Nueva York, lo ves todo”, dice el espectador que, según las fuentes, era un trabajador de la construcción.

En un momento se puede mirar al hombre sacar la lengua y hacer señal de cuernos con la mano. No está claro cuándo se filmó el video, pero fue reportado ayer por New York Post, un día después de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunciara un nuevo servicio extremo de desinfección con luces ultravioletas.

Al ser consultado sobre este incidente, el portavoz de la MTA, Tim Minton, dijo: “Estamos orgullosos de que los trenes subterráneos estén tan limpios como siempre lo han estado, pero no es necesario probarlos como estos… genios”.

“Me alegro de haber anunciado nuestro piloto de desinfección ultravioleta ayer porque lo vamos a necesitar en esta plataforma”, agregó Minton.

La grotesca escena no apta para menores es una más dentro del caos que se vive en el Metro de NYC, acentuado por el bajo tráfico durante la pandemia.

Como medida extrema para limpiar el sistema de transporte y evitar la alta presencia de indigentes, desde el 6 de mayo el Metro de NYC se cierra cuatro horas cada madrugada.

Mientras, muchos han dejado de usar el transporte público por temor a contagios y otros tantos no planean hacerlo ni siquiera cuando se levante la cuarentena.

I can't with you, New York. 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️https://t.co/Wi11b9x680

— Christine J. (@ScribeCat) May 21, 2020