Tres mujeres mueren baleadas por ex pareja suicida en arranque de celos

Aparentemente furioso porque su ex novia fue a la playa con otro hombre, Gabriel Jordan le disparó fatalmente a ella y a sus dos hijas menores de edad, y luego se suicidó, dijeron las autoridades en Carolina del Sur.

Jordan, de 37 años, cometió los crímenes el domingo frente a la casa en St. Matthews de su ex novia, Shanta Singleton, según el diario The Times and Democrat.

Los policías dijeron que Jordan inicialmente apretó el cuello de Singleton antes de dispararle, cuando una de sus cuatro hijas intentó intervenir.

Jordan le disparó a Tre’vay Stroman (12) luego de que ella saltara sobre su espalda, dijeron agentes del condado Calhoun.

Seguidamente apuntó a Shantasia Stroman (18) quien recibió una balazo en el brazo y escapó a la casa de un vecino, viendo a Jordan persiguiendo a su hermana Essence Stroman (15), quien también apareció muerta más tarde.

Después el cuerpo de Jordan fue encontrado con una pistola junto a él, en un aparente suicidio, dijeron los agentes.

Una de las hijas sobrevivientes dijo a la policía que Jordan siguió a su madre y a otro hombre a casa desde Myrtle Beach.

May 19, 2020

Man shoots dead ex-girlfriend and her two daughters who tried to intervene, before killing himself, because he was jealous she'd gone to the beach with another man…https://t.co/ugp2V2XxlU

— Amelia Smith (@aa816smith) May 20, 2020