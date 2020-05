Captan a cuidador en hogar de ancianos en Michigan golpeando brutalmente a hombre de 75 años

Qué tan impactante es la imagen que ha sido mostrada en distintos medios de comunicación y en Internet de un joven cuidador en un hogar para ancianos en Michigan golpeando brutalmente a un hombre de 75 años que movió los sentimientos del presidente Donald Trump, el cual mostró su indignación por este su suceso en Twitter.

Is this even possible to believe? Can this be for real? Where is this nursing home, how is the victim doing?

Resulta ser que el canal de televisión Fox 2 de Detroit transmitió el video de una brutal paliza que un joven de 20 años que labora en el Westwood Nursing Home en Detroit le propinó a uno de los ancianos que reside en este lugar.

El hecho generó tal indignación que de inmediato, la policía local inició una investigación respecto a este suceso y en pocas horas, lograron arrestar al agresor, mientras que la víctima tuvo que ser trasladado a un hospital debido a las múltiples heridas que presentaba, aunque por fortuna, ninguna pone en riesgo su vida.

Thank you to everyone for your assistance in bringing the senior home incident to our attention. The @detroitpolice is investigating the situation, and an arrest has been made. Thank you again. #ProtectAndServe #OurCommunity

— Detroit Police Dept. (@detroitpolice) May 21, 2020