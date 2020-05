De Blasio anuncia nueva métrica para reabrir NYC pero Cuomo advierte que el Estado decide

El Alcalde presentó un nuevo elemento de medición del avance del COVID-19, mientras el Gobernador dejó claro que la Gran Manzana deberá cumplir las 7 métricas requeridas para dar luz verde a la apertura

La reapertura de la Ciudad de Nueva York, tras más de dos meses de estar en pausa y cuarentena debido al COVID-19, sigue siendo uno de los principales retos en el Estado. Y justo cuando se anunció este viernes que dos regiones más (Long Island y Central Hudson) se preparan para sumarse a la mayoría de áreas que comenzó su proceso de regularización el pasado 15 de mayo, la Gran Manzana todavía no está a punto de doblar la esquina.

De los 7 requisitos solicitados por el Gobierno estatal para otorgar el pase de reapertura, la ciudad todavía está colgada en 3 de ellos: la exigencia de 30% de disponibilidad de camas en hospitales, 30% de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y suficientes funcionarios que rastreen nuevos contagios.

Y aunque el alcalde Bill De Blasio tiene en mente poder alcanzar los estándares en la primera mitad de junio, este viernes advirtió que en su afán de que la Ciudad abra cuando verdaderamente los indicadores demuestren que el riesgo de contagios está controlado, agregó un elemento más a las categorías a observar.

El Alcalde explicó que a los tres puntos de referencia que ha estado manejando la Ciudad (cantidad de personas hospitalizadas, unidades de cuidados intensivos y recuento de personas positivo para el virus que deben bagar en 10 días seguidos) se agregó el de los umbrales de referencia.

El gobernante local explicó que para que la Ciudad pueda dar luz verde a su reapertura, las hospitalizaciones deben permanecer por debajo de 200, y el número de pacientes en las UCI en los hospitales públicos debe estar por debajo de 375. “(Necesitamos) ver un patrón limpio y claro”, dijo el Alcalde.

Cuomo advierte: “NYC no podrá abrir”

Tras el anuncio de De Blasio, el gobernador Cuomo advirtió que independientemente de los esquemas que esté observado el Alcalde, si Nueva York no cumple con los requisitos exigidos, que han determinado la reapertura de las otras regiones del Estado, no podrá reabrir.

“El Estado puso unos criterios que cada región debe cumplir. Los criterios no han cambiado, todos pueden ir cada día y ver los números y ningún oficial local puede abrir o cerrar. Dijimos que habrá un estándar y pueden verse circunstancias particulares (en las municipalidades) pero no en los criterios (…) Los gobiernos locales no tiene autoridad legal para abrir o no abrir, nunca la han tenido y el Alcalde conoce la legalidad de la situación”, le advirtió Cuomo a De Blasio.

Y con motivo de la celebración del festivo que empieza este sábado, el mandatario estatal hizo un llamado a los neoyorquinos a no bajar la guardia y pidió mantener normas como el uso de máscaras y el distanciamiento social, más aún cuando autoridades federales ya han hablado de una posible segunda ola del virus.

“Sabemos que es el Memorial Day y esperamos que habrá mucha gente yendo a los parques y a las playas, pero debemos estar vigilantes al mismo tiempo”, dijo el Gobernador, advirtiendo que no “podemos permitir” caer en una situación peor que la que ya vivió Nueva York hace unas semanas cuando la propagación del COVID-19 se disparó.

“Es simple, mantengan la distancia social y usen las máscaras cuando no puedan estar a más de 6 pies de distancia de otros. Nadie tiene el derecho de infectar a otra persona, no lo tiene“, dijo Cuomo, manifestando que aunque hubo un ligero aumento en los decesos, las cifras de control del virus siguen disminuyendo.

Leve aumento en los decesos

En el último día el número de muertes fue de 109, (4 más que el día anterior,) lo que elevó el total de fallecimientos en el estado a 29,004, incluyendo los 4,753 casos de muertes probables por COVID-19; 16,333 de las muertes han ocurrido en la Gran Manzana. Los contagios, por su parte, ya alcanzan los 367,851 casos, 193,951 de ellos en los cinco condados.

El Gobernador también anunció que ante la grave situación que enfrentan los pequeños negocios de Nueva York en medio de la crisis que ha generado el COVID-19, el Estado lanzará un programa de préstamos con una inversión de ayuda disponible de $100 millones.

“Sabemos que ya más de 100 mil negocios cerraron permanentemente y muchos otros no tienen la manera de pagar los costos sin tener ingresos. Los más pequeños son los que enfrentan los mayores riesgos y tenemos $100 millones para préstamos. Les pedimos que se comuniquen con nosotros. Estamos enfocados en ellos”, dijo el mandatario, tras anunciar que los interesados deben visitar el sitio: esd.ny.gov/nyforwardloans.

Igualmente, el político insistió a los neoyorquinos que se hagan la prueba del COVID-19 y anunció la puesta en marcha de un plan piloto que incluirá 52 nuevas farmacias donde se podrá realizar el test de coronavirus, aumentando la capacidad en 7,000 por semana.

Actualmente hay 750 sitios en el Estado que hacen la prueba. Aquí puede encontrar el lugar más cercano a usted.

Cifras coronavirus en NY