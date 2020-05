“Tal vez necesito ser más duro”: todo lo que aprendió Carlos Vela de Michael Jordan en “The Last Dance”

El mejor jugador de la MLS se sintió inspirado por la serie documental de ESPN

El impacto que ha tenido la serie The Last Dance en la opinión púbica no se puede negar, pero también los atletas profesionales se han sentido sacudidos por el mensaje de búsqueda del triunfo en todo momento y a costa de lo que sea que dejó Michael Jordan en todos los que la vieron.

Carlos Vela revela el aprendizaje que tuvo luego de ver 'The Last Dance', el documental de Michael Jordan https://t.co/xsMfDgOvhd — 90min ES (@90minEspanol) May 23, 2020

Carlos Vela, fanático declarado de la NBA también fue movido por las palabras y los recuerdos de “Su majestad” Jordan:

“Siento que tengo tantas cosas que aprender de Michael Jordan para intentar y ser el mejor. Lo tomo como motivación. Tal vez necesito ser más duro, hacer más cosas para ayudar a mis compañeros a ser mejores para que podamos ganar más campeonatos”, dijo Vela en entrevista con Goal.com

El mejor jugador de la MLS destacó la mentalidad del mejor jugador de todos los tiempos: “No estás ahí para verlo día con día, pero cuando ves lo que Michael Jordan hizo, sientes algo especial, algo distinto al resto”.

¿Será que el mensaje de Michael Jordan podría repercutir en la decisión de volver algún día a la Selección Mexicana?