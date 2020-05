Gana dos premios grandes de la lotería en menos de dos días

El ganador asegura que ya tiene planes para sus ganancias

Un hombre australiano tendrá que celebrar el doble después de ganar dos botes de lotería de $50,000 dólares en solo dos días.

Según cuentan oficiales de la administración de loterías, el hombre de Moonta, en Australia, del Sur, jugó el juego Keno Spot 8 el miércoles y ganó un premio de $ 50,000 dólares en el sorteo. Luego jugó el mismo juego al día siguiente y volvió a resultar ganador otro premio de $ 50,000 dólares.

El hombre le dijo a los funcionarios de The Lott que ha estado apostando a ese juego varios años y alterna entre sus conjuntos de números favoritos.

“¡Cuando revisé mis números en la computadora después del sorteo, me sorprendió! No podía creerlo, me quedé mirando fijamente a la pantalla de la computadora durante un buen tiempo”, contó el hombre sobre su primera victoria.

El hombre no sabe por qué no pudo resistirse y jugó una segunda vez al día siguiente, menos de 12 horas después.

“Me sentía con suerte, así que decidí volver a jugar, pero esta vez usé otro conjunto de números”, recuerda. “Bueno, puedes imaginar cómo me sentía cuando vi que había vuelto a ganar”, contó a UPI.

Este hombre con suerte ya sabe qué hacer con el dinero ganado. Quiere renovar la casa, y cuando finalmente se pueda viajar al extranjero nuevamente, quiere reservar unas vacaciones.