Republicanos demandan al gobernador Newsom por orden que facilita el voto por correo en California

El partido republicano ha demandado al gobernador Gavin Newsom por ordenar el envío de boletas para que todos los electores registrados en California puedan votar por correo postal en las elecciones de noviembre.

“El sistema electoral [californiano] ya está lleno de serios problemas. El desastroso programa Motor Voter cambió arbitrariamente el registro de votantes de miles de personas y puso en duda la integridad y precisión de nuestras listas de votantes“, dijo este domingo en un comunicado la presidenta del Partido Republicano de California, Jessica Millan Patterson.

Los republicanos californianos presentaron la demanda en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos del distrito este de California y alegaron que la orden de Newsom priva a los californianos de su derecho constitucional al voto porque hace inevitable que la elección sea fraudulenta.

