Video viral de una ‘pool party’ multitudinaria en medio de la pandemia causa gran indignación

Un video que muestra a una gran multitud de fiesta en una piscina de Lake of the Ozarks, en Missouri, se ha hecho viral este fin de semana de Memorial Day (Día de los Caídos) por no respetar las medidas de distanciamiento social que aun se recomiendan para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Scott Pasmore, un conductor de KTVK, tomó este sábado el video en Backwater Jacks Bar & Grill, en Osage Beach y lo publicó en Twitter bajo el título “Ninguna preocupación por COVID en Lake of the Ozarks.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

El evento incumplía las medidas de distanciamiento social del estado que, aunque ya empezó a abrir a principios de mayo y permite comer en restaurantes, tiene restricciones de aforo y otras indicaciones para garantizar la salud pública.

“Cuando nos acercamos, mis primeras palabras fueron ‘¡Oh, Dios mío!’. ¡Fue fuerte! No existía el distanciamiento social. Sin embargo, todos se estaban divirtiendo, escribió a CNN una asistente a la fiesta que también aseguró que el bar había tomado algunas precauciones de seguridad.

“Nos tomaron la temperatura a todos y tenían miles de botellas pequeñas de alcohol en gel. Hicieron un buen trabajo en lo que pudieron”, aseguró.

Según el propio bar publicó en Facebook, el evento del sábado era el lanzamiento de una fiesta de verano llamada “Zero Ducks Given Pool Party” en la que actuarían varios DJ y grupos musicales.

“El establecimiento ha trabajado con funcionarios del Gobierno y equipos de gestión y ha tomado sus recomendaciones. Se tomarán precauciones y medidas de seguridad adicionales para proporcionar un ambiente seguro para que disfrute el evento”, aseguró el bar en la red social.

La organización también dijo que reduciría el aforo, que habría limpieza y desinfección continua de baños y un paramédico estaría en el lugar el tiempo que durara el evento.

A pesar del que el coronavirus no se propaga mediante el agua, la red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda mantenerse a una distancia mínima de seis pies con el resto de personas tanto en piscinas como en la playa, donde las mascarillas son poco prácticas.