África Závala vive un embarazo fit en plena cuarentena

La actriz reveló que, aunque por ahora disfruta los cambios que experimenta su cuerpo, tendrá cuidados para recuperar su figura después de dar a luz

Estar embarazada y en confinamiento no es pretexto para no cuidar el físico, sostiene África Zavala.

“Lo peor que puedes hacer es quedarte sentado, hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu energía. Para estar más positiva, me pongo hacer yoga para embarazadas, meditación, media hora de escalera y unas series de ejercicios“, compartió.

Desde que anunció que esperaba a su primer bebé al lado de su pareja, León Peraza, África sólo sale de su casa para chequeos médicos. Pero aprovecha el tiempo y alienta a otras mujeres embarazadas para que no se agobien a causa de la emergencia sanitaria.

“Me escriben muchas mamás, hay mucho miedo en todo esto y me han preguntado muchas cosas porque se deprimen. Les respondo a cada una para darles ánimo. Para pensar en cosas lindas, trato de poner películas de risa que no me hagan pensar en todo lo que estamos pasando”, contó.

La actriz de melodramas como “Peregrina”, “La Doble Vida de Estela Carrillo” y “La Jefa del Campeón” recibe también los elogios de sus fans por su físico. Y aunque por ahora disfruta los cambios que experimenta su cuerpo, asegura que tendrá cuidados para recuperar su figura después de dar a luz.

“Cuando tenga a mi bebé, pienso hacer ejercicio otra vez. También llevar una buena dieta durante la cuarentena, no debemos comer muchas porquerías, sino comer sano para regresar a tu peso“.

En cuanto a sus proyectos, adelantó que formará parte de una serie de una plataforma streaming nueva, pero no dio más detalles.