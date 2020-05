Desnuda y en la tina, Candela Márquez sube la temperatura al máximo en Instagram

View this post on Instagram

Ahora en Acapulco!! 🙏❤️ hace unas semanas atrás, tenía 3 kilos y medio de más. No paraba de comer, sobre todo nutella a cucharadas. Me dio un bajón o “depresión” por todo lo que estaba pasando de la cuarentena… El “QUÉDATE EN CASA”. Me miré al espejo y dije… ESTO NO VA A PODER CONMIGO!! SE ACABÓ!! Quiero estar en forma de nuevo! Me puse a dieta, a hacer deporte y tener fuerza de voluntad. Ahora me siento mucho mejor. Si queremos podemos, todo está en la mente… 🧠 #strong #dieta #healthy