Ivanka Trump desata furia de usuarios en Twitter por sus comentarios sobre una niña pobre

Ivanka Trump intentó verse empática sobre la historia de una menor de 15 años de la India, pero terminó por desatar la furia de los usuarios en Twitter.

La Primera Hija y asesora de la Casa Blanca compartió la historia de Jyoti Kumari, quien viajó 1,200 kilómetros en una bicicleta para llevar a su padre a un hospital.

Su caso ejemplifica las carencias en la India para millones de personas, pero Ivanka Trump lo vio como un ejemplo sobre ¡el ciclismo!

“Jyoti Kumari, de 15 años, llevó a su padre herido a su pueblo natal en la parte trasera de su bicicleta con la que viajó más de 1,200 km durante 7 días”, escribió Ivanka. “¡Esta hermosa hazaña de resistencia y amor ha capturado la imaginación de los indios y la federación ciclista!”

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.

This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz

