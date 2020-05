Así responde la directora del instituto de Wuhan al que EEUU señala como origen del coronavirus

“Pura invención”.

Desde el Instituto de Virología de Wuhan, al que Estados Unidos señala como “origen” del nuevo coronavirus, son contundentes frente a las acusaciones.

Su directora, Wang Yanyi, rechazó duramente que de su laboratorio saliera el SARS-CoV-2 y aseguró que, “como el resto del mundo, ni siquiera sabíamos que el virus existía”.

“¿Cómo podría haberse escapado de nuestro laboratorio si nunca lo tuvimos?”, afirmó en una entrevista con el canal oficial chino CGTN.

Desde casi el principio de la pandemia, el instituto ha sido el foco de teorías de la conspiración por su ubicación, en la misma ciudad en la que se identificó por primera vez el nuevo virus, así como por su tarea: el primero en Asia con un laboratorio de nivel cuatro, por lo que puede tratar con patógenos peligrosos como, por ejemplo, el virus del ébola.

Recientemente, Estados Unidos se sumó a esas acusaciones, a través del secretario de Estado, Mike Pompeo, e incluso del propio presidente Donald Trump.

Según dijo Pompeo a principios de este mes, la Casa Blanca tiene una “enorme cantidad de pruebas” de que el nuevo coronavirus se originó en ese laboratorio.

No obstante, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reiterado que Washington no ha aportado ninguna prueba para respaldar su acusación y diversos científicos de Estados Unidos, que han colaborado con los expertos del Instituto de Virología en Wuhan, también se mostraron escépticos.

En la entrevista difundida este pasado sábado, la directora aseguró que el instituto recibió por primera vez una muestra del nuevo coronavirus el 30 de diciembre.

“No teníamos ninguna información antes de eso, ni siquiera nos habíamos enfrentado, investigado o teníamos ese virus”, subrayó.

Wang explicó que actualmente el instituto tiene “tres cepas de virus vivos… Pero [entre ellos] la mayor similitud con el SARS-CoV-2 tan solo llega al 79,8 por ciento”, dijo en referencia al coronavirus que causa la covid-19.

La científica fue también preguntada por varios artículos publicados en la revista Nature por parte del instituto sobre otros coronavirus identificados por el centro.

En concreto -señala el diario The South China Morning Post-, son dos: uno de 2018, en el que el instituto anunció que había descubierto un nuevo coronavirus originado en murciélagos, y otro en febrero de este año, en el que anuncia otro caso similar y con un parecido del 96,2 por ciento al SARS-CoV-2.

“El virus que mencionamos en el artículo de 2018 no era el SARS-CoV-2. El virus en el artículo principalmente causa diarrea y muerte en cerdos. Fue posteriormente denominado Sads. La secuencia del genoma del Sads solo es un 50 por ciento similar a la del SARS-CoV-2. Es una gran diferencia”, respondió.

#EXCLUSIVE "Like everyone else, we didn't even know about the existence of the virus."

Wang Yanyi, head of #Wuhan Institute of Virology, says in an interview with CGTN that #coronavirus was not leaked from her institution, calling some claims "pure fabrication." pic.twitter.com/VS12Yv3m6Z

