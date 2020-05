Terremoto en directo, la primera ministra de Nueva Zelanda estaba en vivo en televisión cuando tembló todo

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, estaba dando una entrevista en vivo cuando la sorprendió un terremoto de magnitud 5,6. Su reacción fue muy calmada.

“Tenemos aquí un pequeño terremoto. Es una sacudida bastante decente”, dijo Ardern al presentador del programa AM de Newshub. Una vez más, demostró una de las cualidades por la que es conocida, mantenerse en calma.

Tras el terremoto, que tuvo su epicentro a más de 110 kilómetros al noroeste de Wellington, el presentador le preguntó a Ardern si estaba a salvo y tranquila para continuar con la entrevista.

"We're just having a bit of an earthquake here": New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu

