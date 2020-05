VIDEO: el rancho de Pepe Aguilar quedó hecho cenizas por terrible incendio

View this post on Instagram

Infinitas #Gracias a todos los elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, Protección Civil, CONAFOR, a todos los vecinos y ESPECIALMENTE a mis familiares y trabajadores del rancho por hacer todo lo posible para contener este siniestro. Desgraciadamente como pueden observar, poco se pudo hacer contra lo fuerte del viento y el tamaño del incendio. (Que aún sigue) – #HeroesAnonimos #VerdaderosPatriotas #ProtegiendoElTerritorioNacional #MeConsta