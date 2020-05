11 consejos dados por CDC para evitar contagios de coronavirus en piscinas

En algunos sitios, se han levantado algunas restricciones y está permitido ir a estos sitios, así como a spas y gimnasios. Sigue estos consejos para evitar contagios

Ahora que el verano se acerca y el calor se encuentra en pleno apogeo, todo mundo desearía estar en la playa o piscina disfrutando del buen clima; sin embargo, la pandemia del coronavirus pareciera que este año no nos lo va a permitir.

Pese a que aún continúa un número elevado de contagios y muertes por coronavirus, en algunos estados del país se ha decidido comenzar a relajar las medidas de confinamiento, por lo que en algunos sitios ya se permite visitar playas, piscinas públicas e incluso instalaciones deportivas, siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones y recomendaciones dadas por los expertos en salud.

Hay mucha gente que se pregunta qué tan seguro es el uso de piscinas. Los Centros de Control para Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha determinado que es prácticamente imposible contraer covid-19 dentro del agua, siempre y cuando esté bien clorada.

De acuerdo a sus investigaciones, algunos productos químicos, como el cloro y bromuro, pueden “inactivar” el virus en el agua; sin embargo, no se sabe cuánto tiempo lleva dicho procedimiento.

Ante esta situación, los CDC han publicado una guía de seguridad para todos aquellos que desean ir a piscinas, jacuzzis o spas y evitar contagios de covid-19, y en seguida te dejamos una lista con las recomendaciones.

11 recomendaciones del CDC para uso de piscinas para evitar contagiarte de coronavirus

1) Se recomienda a usuarios y personal lavarse frecuentemente las manos, así como cubrirse boca y nariz al toser o estornudar.

2) Usar mascarilla cuando se esté fuera de la piscina y sea complicado mantener distanciamiento físico con el resto de usuarios.

3) Si presentas síntomas de covid-19 o has tenido contacto con algún enfermo evita ir a estos lugares. Quédate en casa durante 14 días y si no hay molestias, puedes retomar la actividad.

4) Colocar señalamientos en las instalaciones que promuevan la higiene y el distanciamiento físico.

5) Tener siempre y en distintos sitios de las instalaciones jabón de manos, así como desinfectante, pañuelos, toallas y botes de basura.

6) Además de salvavidas, en las piscinas debe haber personal extra fomentando el distanciamiento físico.

7) Asegurarse de que todos los sistemas de agua sean completamente seguros de usar tras haber permanecido cerrados durante un tiempo prolongado.

8) Espacios comunes, como recepción, salas y vestidores, deben ser desinfectados constantemente. De igual modo toboganes, pasamanos y toda estructura que sea utilizada por niños para jugar.

9) Tener a la mano dos tipos de contenedores para guardar, en un sitio, equipos no desinfectados, y en otro los que ya han sido sometidos a dicho proceso.

10) Las toallas deben lavarse a una temperatura más elevada de la que comúnmente se hace y secarse por completo antes de usarse.

11) Pedir a la gente que no use artículos complicados de desinfectar (goggles, tubos de respiración, etc.), y evitar intercambio de objetos (alimentos, juguetes, entre otros).