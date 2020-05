El Aston Martin de James Bond se hace realidad

La fabricación del auto será lo más apegada al diseño original de la película

Aston Martin tiene, el fabricante de automóviles de lujo británico de 107 años está recreando el Bond DB5 de la película de 1964 “Goldfinger”, protagonizada por Sean Connery, en minucioso detalle.

Una serie especial de 25 DB5 Goldfinger Continuation se está construyendo a mano en las mismas instalaciones en Newport Pagnell que produjo los 898 originales entre 1963 y 1965. Los autos están terminados en el mismo esquema de pintura Silver Birch, la piel interior es idéntica en color y textura, el tablero y los indicadores son tan idénticos a la apariencia original como es posible.

Este es Aston Martin DB5 1965 esta cargado cargado de artefactos. El fabricante de autos incluso tuvo que recurrir al mago de efectos especiales de las películas de Bond, Chris Corbould, para supervisar su recreación y verificar quye salga justo como en la película.

El auto de la película estaba equipado con una serie de artículos muy raros y letal, para ayudar a Bond en su lucha contra el crimen. Estos incluían rociadores con manchas de aceite, nebulizadores con pantalla de humo, un escudo retráctil a prueba de balas, un asiento de expulsión de pasajeros, un separador de clavos, ametralladoras ocultas en los guardabarros y arietes telescópicos.

La fabricación del auto será lo más apegada al diseño de la película, por supuesto no habrá asiento de expulsión, ya que no se pudo identificar el uso no travieso. Lo mismo los pulverizadores de aceite y humo que ahora solo emitirán sustancias simuladas.

También es importante decir que las ametralladoras no dispararán municiones.

