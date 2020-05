Nueva York será la única ciudad del estado aún en cuarentena; Gobernador niega pedido de abrir Staten Island antes

Se espera que otras dos regiones de Nueva York califiquen para la fase uno de reapertura esta semana: Mid-Hudson hoy martes y Long Island mañana.

Eso dejaría a NYC como la única región económica del estado aún en cuarentena desde el 22 de marzo, algo que según el alcalde Bill de Blasio podría comenzar a levantarse el 1 de junio. Pero la decisión depende del gobernador Andrew Cuomo.

Desde hace días, Staten Island ha solicitado que se le levante el confinamiento antes que los otros condados de la ciudad, posibilidad negada ayer por el gobernador Demócrata.

“Entiendo la mentalidad de Staten Island. Amo a Staten Island y tengo muchos amigos allí”, dijo Cuomo. “Pero no es un lugar en sí mismo para este propósito”.

Argumentando que el distrito ya cumplió con las siete métricas del estado para la reapertura (medición de ingresos hospitalarios, muertes, camas disponibles, pruebas y rastreo), un grupo liderado por el senador Republicano estatal Andrew Lanza le pidió a Cuomo la semana pasada que permitiera a la isla reabrir por su cuenta.

Pero la vida de Staten Island está indisolublemente unida al resto de la ciudad de Nueva York que, en su conjunto, aún no ha superado los siete obstáculos, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa del Memorial Day ayer en el Intrepid Museum, reportó New York Post.

“Si vives en Staten Island, es muy posible que estés trabajando en Manhattan, y viajando por el área de la ciudad de Nueva York”, dijo Cuomo. “Entiendo que a veces cada distrito desea separarse y ser su propio lugar. Pero Staten Island, en la práctica, sigue siendo parte de la ciudad de Nueva York”.

Siete de las 10 regiones económicas del estado ya han entrado en la fase uno del plan de reapertura de cuatro niveles del estado, que permite abrir negocios de bajo riesgo, incluyendo construcción, fabricación, paisajismo y venta minorista en las aceras.

The facts and metrics on the ground on Staten Island should determine what happens on Staten Island. https://t.co/f5xcp8qMiA

— Senator Andrew Lanza (@senatorlanza) May 23, 2020