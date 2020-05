Stardom guardará silencio sobre Hana Kimura, por respeto a la madre de la luchadora que se habría suicidado

Aún hay cabos sueltos en la investigación sobre la muerte de Hana Kimura, todo apunta a que fue un suicidio por la carta póstuma que dejó en Twitter, pero no se ha presentado una confirmación oficial aún, y circulan varias versiones sobre las causas, como el ciberbullyng, la inhalación de gas e, incluso, una del periodista de lucha libre y MMA Dave Meltzer, quien dijo que Kimura ingirió sulfuro de hidrógeno.

Ante todas estas dudas, la prensa de Japón está indagando para obtener más detalles en torno al deceso, algo que le ha causado un gran malestar a la madre de la Hana, quien está cansada de ser acosada por los reporteros y pidió respeto para la memoria de su hija, por lo que la empresa de lucha libre para la que trabajaba Kimura se solidarizó y envió un último comunicado sobre el tema.

Hana marched to the beat of her own drum. She was funny, charismatic and a truly kind person. The worldwide outpouring of emotion has been a blessing to the Stardom family. Surely Hana is looking down and smiling at all of the love. Be kind to one another, and thank you. pic.twitter.com/tKxXQTh6vt

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 24, 2020