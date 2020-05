“Le falta humildad”: exhiben faceta oscura de Danna Paola

La estrella mexicana del momento en nueva controversia

Danna Paola está convertida en la estrella mexicana del momento. Con éxitos en las listas de popularidad, series muy vistas en Netflix y millones de seguidores en redes sociales, parece que tiene todo, pero no es así. “Le falta humildad”, al menos así lo considera Ricardo González “Cepillín”.

El payaso que ha divertido a generaciones enteras de mexicanos tundió a la estrella juvenil por una grosería que le hizo hace años.

“Dijo, vete vete, me dan miedo los payasos”, recordó “Cepillín” sobre un incidente cuando Danna Paola tenía 15 o 16 años.

“No me gustó”, dijo a la prensa mexicana.

Según “Cepillín”, conocía a Danna Paola de su época en la telenovela “Patito”, pero eso no fue impedimento para que lo ofendiera.

“No te acerques (le dijo)… Me ofende al decirme, que soy un payaso grotesco. Esta muchacha… son 50 años de carrera, yo nunca he hablado mal de ella, no le deseo nada malo, es talentosa, pero le falta humildad”, concluyó.

Danna Paola ha tenido otras polémicas complicadas, como cuando humilló a un concursante de “La Academia” México, reality show de la que era jueza, además de que la mencionan como la tercera en discordia del fallido noviazgo de Sebastián Yatra.

