Disney World reanudaría operaciones el 11 de julio

Disney World se prepara para reabrir sus puertas después de varios meses de cierre por la pandemia del COVID-19. El parque, que emplea a unas 70,000 personas, planea comenzar una reapertura gradual el 11 de julio para sus parques Magic Kingdom y Animal Kingdom, y el 15 de julio para EPCOT y Hollywood Studios, informó la compañía el miércoles.

Walt Disney World y el complejo Disneyland, en Anaheim, California, dejaron de operar a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

Disney implementará las siguientes medidas para reabrir de manera segura y evitar contagios de coronavirus en sus parques:

El plan fue aprobado el miércoles por la mañana por el gobierno del Condado de Orange, aunque todavía necesita la aprobación del alcalde y del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Los 12 parques de Disney en América del Norte, Asia y Europa cerraron debido a la pandemia en diferentes momentos de este año. Shanghai Disneyland, el parque internacional más grande de la compañía, reabrió sus puertas el 11 de mayo después de permanecer cerrado desde el 24 de enero.

Walt Disney World Releases Additional Information on New Theme Park Reservation System for Reopeninghttps://t.co/P0haNXbKft pic.twitter.com/Jzxn5OTdLo

— WDW News Today (@WDWNT) May 27, 2020