El día que Adamari López mostró su cicatriz por el cáncer de seno

Recordamos aquel momento en que "La Chaparrita" de Un Nuevo Día dejó a la vista la marca de su lucha contra el cáncer de seno

No siempre Adamari López habla de la terrible lucha que vivió durante años batallando con el enemigo común de muchos “el cáncer”. Sin embargo, el programa de Un Nuevo Día quiso el año pasado rendirle un gran homenaje a la actriz y conductora boricua por su fortaleza y por servir de inspiración para otras mujeres que, como ella, han transitado ese largo y difícil camino.

Hoy nosotros quisimos recordarles ese momento donde, a través del Instagram del show matutino de Telemundo, se publicó la foto de “La Chaparrita” mostrando la cicatriz producto de la cirugía que tuvo post tratamientos de quimio y radioterapia. La operación que le dejó esa marca fue realizada en el 2006 a un año de haber haber recibido el terrible diagnóstico.

Por fortuna, la puertoriqueña salió airosa de la cirugía y ese mismo año anunció que estaba libre de cáncer. Siempre destaca la importancia del autoexamen porque así fue como ella descubrió “un pequeño bulto”.

“Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”, comenta la conductora.

Adamari López se ha vuelto una luchadora incansable sobre esta enfermedad y ayuda a muchas mujeres con su testimonio, al tiempo que insiste con el mensaje de que no abandonen su salud por las actividades diarias, ya que un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia.

Aquí les dejamos otro momento donde Adamari dejó ver su cicatriz a través de un traje da baño que tenía puesto y que lució sin ningún tipo de complejos.