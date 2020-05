Esconde cadáver de su abuela en un congelador por 15 años para cobrar Seguro Social

Una mujer de Pennsylvania fue arrestada luego de que se conociera que escondió el cadáver de su abuela por 15 años para poder seguir recibiendo los pagos de la pensión del Seguro Social.

El caso fue conocido por las autoridades en febrero de 2019 luego de que dos mujeres interesadas en comprar una propiedad bajo juicio hipotecario descubrieran el cuerpo de Glenora Delahay en un congelador.

La Policía concluyó que la mujer había muerto en marzo de 2004 a los 97 años. Su nieta Cynthia Carolyn Black decidió esconder el cuerpo en un congelador en un sótano para seguir accediendo a los beneficios de jubilación.

Según ABC 27, el Seguro Social pagó a Delahay $186,000 dólares entre 2001 y 2010. Black usó parte del dinero para pagar por una vivienda en Dillsburg, a 100 millas de donde la abuela murió. Fue en esa casa donde la nieta escondió el cadáver desde 2007.

Black después se pasó a vivir a York Haven, pero dejó el cuerpo de Delahay en la otra vivienda. Las personas que estaban interesadas en la casa encontraron los restos en bolsas cuando hicieron una inspección profunda de la propiedad.

La mujer fue arrestada el miércoles, 15 meses después del inicio de la investigación. Se le acusó de abuso de cadáver y dos cargos relacionados con robo. Su fianza es de $50,000.

Investigators say they believe the victim may be Glenora Delahay, the grandmother of Carolyn Black, who is the former homeowner of the residence. However, York County’s coroner, Pam Gay says DNA analysis results will ultimately determine that. @fox43 https://t.co/2BUdUimkT5 pic.twitter.com/Uh4CH8yYeZ

— Jossie Carbonare (@JossieCarbonare) February 8, 2020