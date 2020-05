Kanny García desde su cuarentena: Nuevo disco, la vida en pareja en el encierro y la foto desnuda con su mujer

"No hay nada más bonito que poder expresar el amor con libertad"

Kany García hizo un disco, ‘Mesa Para Dos’, con 10 canciones, en menos de 60 días, en su cuarentena. Sí, ni ella misma se lo puede creer pero después de verse todas las películas, mirar todos los ‘live’ en redes, y conectarse con sus colegas, se encontró componiendo tema que la desnudaban aun más que la foto que compartió en redes con su pareja, Jocelyn Trochez.

Diez temas y diez duetos con amigos y colegas como Pennisi, Leiva, Mon Laferte, Gusttavo Lima, Pedro Capó, Reik, Carlos Rivera, Carlos Vives, Goyo (Chocquibtown), Cata (Monsieur Periné) y Camilo.

En una entrevista en exclusiva nos habla del proceso de su séptimo álbum, lo que descubrió en el encierro por la pandemia, la relación con su pareja y el por qué decidió compartir una foto de las dos desnudas.

-Nueva experiencia, nueva forma de hacer música, ¿cómo lo vives?

Kanny García: Sin planificar… Estoy en casa y empiezo a conectar con mis colegas: “vamos hacer un podcast”, “vamos hacer un live” o sea puro trabajo, pero en ese puro trabajo empezamos hablar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra desnudez, cómo nos sentíamos, cero glamour, nada de maquillaje, nada de toda esa vida que íbamos llevando, y en esa pausa que no sabíamos cuando le íbamos a volver a dar play, yo digo que increíble que todos, que todas aún en realidades muy diversas estemos viviendo lo mismo.

-¿Y cómo fue ese proceso?

K.G.: Empecé hacer lo que todo el mundo hacía, a ver series de Netflix, a ver películas, de vez en cuando conectar… Y llegó el día que empecé a escribir, recordaba esas conversaciones con esos colegas y empecé a llamarlos de nuevo para ver cómo estaban pasándosela, y empiezo a encontrar un hilo conductor entre las canciones que iba haciendo y la necesidad de conexión tan grande que teníamos con los seres humanos. Empecé a enseñarle a algunos canciones. Claro, yo no armé un disco, empecé a armar un tema tras otro, miré el barco desde afuera, me di cuenta que tenía casi un disco hecho y ahí fue que me quedé casi un poco sorprendida… Un amigo hace poco me dijo algo con lo que me quedaré por siempre: las canciones y los álbumes son como las cosas que ponen a hornear, sino las sacas justo a tiempo y las consumes, se dañan porque tienen su justa cocción…. Si lo defendiera en octubre o en noviembre, cuando ya esta pandemia pasó, no sé con qué energía estaría, hoy siento tan necesario sacarlo, y cada vez que entro a los live, veo la necesidad que tiene la gente de música y de conexión, que no veía por qué no hacerlo… ¿Qué pasará con él? no lo sé, pero yo me estoy divirtiendo un montón.

-Imagino que es el álbum que más rápido hiciste en toda tu carrera…

K.G.: Es muy loco porque yo nunca en mi carrera he tenido 60 días en mi casa, eso no me ha pasado desde que yo arranqué. Lo más que he podido estar, creo que han sido 15, lo más… Tener todo el tiempo para eso también te hace poder escribir con total pausa y tranquilidad, y poder mirar las letras de un lado al otro y arreglar todos los renglones que quieras, y claro, porque la única cosa que tenía que hacer era escribir, era componer.

-Este álbum express tiene muchos ritmos, mucha poesía… En el tema ‘Óxido’ hay una frase que dice: “déjame de estar descalza sobre tus alambres”, ¿qué significa eso para ti?

K.G.: Tengo sólo dos co-autorías en el álbum, y está es una de ellas con Leiva…. Cuando hablábamos de esta letra, nosotros hablábamos de que a veces, cuando entra uno en relaciones, de las que sean, nos queremos quedar a veces sin el sufrimiento, y nos sentamos hablar, y hablamos de cosas tan livianas…Realmente nunca permitimos que esa relación tenga efervescencia y eso solamente se da cuando el otro presenta esas historias que no quiere contarle a muchos, que es lo que los hace realmente actuar como actúan ante ciertas cosas que uno no entiende hasta que te las explican… Para mí esos son los alambres y cuando tu le pides a una persona esto, ¿qué le estás pidiendo?, le estas pidiendo un nivel de apertura, mucho más profundo que ese contacto de su diario, de su familia. Para mí esos son los alambres de la gente , esos que no mostramos a flor de piel sino que hay que estar un poquito más dentro del agua.

-¿Qué descubriste de ti en estos más de 60 días?

K.G.: He descubierto que soy muy entretenida (risas), porque llegó un punto en el que me decía a mí misma: “¿qué más hago?”… Me hacía más loca de lo que estoy, y eso me ha sido bien necesario, divertirme, porque si no me divierto en este encierro, ¡que más voy hacer!, empieza entonces la depresión y la tristeza, y empieza a asumir encima de uno un poder importante… Me he dado cuenta que me gusta más mi casa de lo que creía, me fascina. He descubierto de mi clóset, que tengo más de lo que creía y me he hecho la promesas de que no me voy a comprar ropa en 2 años, no me importa la presión que me ejerza mi profesión… Me he dado cuenta también de mí que tengo una cantidad de música que había dejado empaquetada, de libros por leer y de discos por consumir, que ahora me encanta haber tenido el tiempo para hacerlo, y creo que igual que todos, hemos visto un montón de cosas que si no fuera por hacer pausa, no la veríamos.

-El encierro también nos puso a todos a prueba con los nuestros, ¿cómo te fue a ti con tu pareja, sabiendo de que no tenían salida?

K.G.: Le decía eso mismo a ayer: “óyeme, ¡qué bien estamos!”… Porque hablo con otros y están locos… El hecho de estar contigo 24/7 ya es mucho, tener que estar con tu pareja, por más que le ames, se vuelve complicado y de ambos lados: complicado de lo que recibes y de lo que das, porque cuando tú te pones de mal humor o cuando tú de verdad no estás en días de hablar o lo que sea, pues nada, te vas al trabajo o en mi caso me monto en un avión, o quien tiene que bregar con mi mal humor es mi banda, o es mi manager, pero acá no, acá no podía yo tapar mis días complicados, acá solo tenía que presentar a ella y ella manejarlo, o sea no es solamente lo que yo recibo, sino también tuve que empezar a trabajar con lo que yo doy… Para mí ha sido bien bonito el tener un control mayor todavía de mis demonios, y creo que ha sido la mejor manera de poder trabajar con ellos. Y mejora ese que fuerte digo yo las cosas, como me toca también a mí manejarme, vale la pena a veces escuchar.

-Estuvieron ambas descalzas, sobre sus alambres y pasaron la prueba.

K.G.: Pero sobre una rueda de alambre de más de 2 pies de largo.

-Sorprendió y emocionó mucho la foto que compartiste el otro día en redes con tu pareja, las dos desnudas y abrazadas… ¿por qué decidiste hacerlo?

K.G.: Te voy a ser honesta: no lo pensé mucho… Todas las fotos, y todo lo que uno comparte tiene su justo momento, y cuando tú estás bien, y estás plena, y estás feliz, y de momento alguien te habla de que lo que tú estás haciendo, tiene dos repercusiones, una que todavía falta mucho camino por normalizar, pero dos que tiene un efecto tan bueno en la gente que aún siguen siendo señalado, que aun no puede vivir una realidad de vida, una orientación o una identidad de género a flor de piel, pues yo creo que eso hace también que uno todavía sienta un impulso mayor a la hora de darle ‘send’ a las cosas. Yo le decía siempre a Jocelyn, qué buena manera de seguir normalizando esto.

-¿Cómo fue la repercusión?

K.G.: Tienen un montón de repercusiones maravillosas, pero también tiene piedras que van hacer lanzadas para cada una, lo importante es nosotras es tener bien claras las razones que nos hacen coger este tipo de fotos, yo no soy nunca de poner nada porque, por las razones que no sean, por decir vamos a poner algo que está de moda o por exhibicionismo o porque tenemos un cuerpo lindo, nada que ver, vamos a poner esto porque es necesario, es necesario para muchos, y porque hace bien, y porque no hay nada más bonito que poder expresar el amor con libertad… Ese día me gané, en mi Instagram casi 20 mil seguidores, cuando pasan esas cosas, tu dices: que bueno, el 2020 ha sido una mierda, pero que cosas lindas ha traído que estamos caminando hacia adelante, en otras tantas, que vale la pena también ver el vaso lleno.

