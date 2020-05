Polémica en Inglaterra: Se filtra la nueva playera del Arsenal y luce muy sangrienta

Apenas se dio la noticia de que el fútbol regresará a Inglaterra el 17 de junio y ya hay equipos que están preparándose para la siguiente temporada, como el Arsenal de quien se ha filtrado la que sería su playera de visitante para el 2021 y causó gran polémica, pues el diseño luce algo… ¿sangriento?

En redes sociales circularon las fotos de la equipación que los gunners podrían usar como playera de visitante y levantaron la polémica al incluir algunas manchas rojas que simulan líneas de sangre.

Rumoured Arsenal away kit for the 2020/21 season. Thoughts? pic.twitter.com/EGvdGEpzD3 — James (@AfcJxmes) May 28, 2020

Al ver el diseño, los aficionados no tardaron en mostrar sus reacciones, y muchos notaron el detalle de la sangre e incluso la llamaron “playera zombie”.

Looks like a zombie-kit. This wont be the away-kit — Geir T (@gtors1) May 28, 2020

“Parece una playera zombie” escribió el usuario de twitter @Gtors1

Looks like blood on a Madrid kit — Mo🇴🇲 (@MoGnabry) May 28, 2020

“Parece una playera del Madrid con sangre” escribió @MoGnabry

Raspberry ripple ice cream kit? — Dawesyyyy (@Dawes4O) May 28, 2020

“¿Kit de helado de frambuesa?” escribió @Dawes40

It's cool for Halloween. — Álvaro Lamela (@alvarolamelaz) May 28, 2020

“Esta padre para Halloween” @Alvarolamelaz

¿Qué te parece la posible nueva playera del Arsenal?