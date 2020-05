América vs. Renato Ibarra: ¿Qué opina el americanismo sobre el regreso del ecuatoriano? 

Ídolos del América mostraron su desaprobación ante el regreso del volante ecuatoriano a Coapa

La noche del pasado 5 de marzo, Renato Ibarra, volante del América, fue detenido y llevado a una agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México tras una denuncia telefónica de su esposa Lucely Chalá en la que acusó al jugador de violencia familiar y agresión física.

Tras pasar 72 horas en el Ministerio Público, Ibarra fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde pasó seis días en prisión preventiva. Días después salió a la luz un video de la agresión del jugador a su esposa. Sin embargo, el 12 de marzo, en la segunda audiencia contra Renato Ibarra, en la que se decidiría si iría a la cárcel y por cuánto tiempo, la ahora ex esposa del jugador se retractó y decidió no continuar con la denuncia en su contra, quedando así Ibarra en libertad.

SE RETRACTA la ESPOSA de @RenatoIbarraM DICE q el jugador NO LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE

Así la audiencia del futbolista del @ClubAmerica

Aunq su declaración en @FiscaliaCDMX está escrita a mano, hoy Lucely aseguró q NO RECUERDA HABER dicho q la agredió físicamente.

El caso se cae! pic.twitter.com/jnZZNsover — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Cuando se dio a conocer el video de la agresión, el América decidió separar de manera definitiva a Ibarra del equipo. Sin embargo, esta semana, casi tres meses después de la agresión a su esposa. Las Águilas le han vuelto a abrir la puerta al futbolista ecuatoriano.

Los jugadores del plantel y antiguos americanistas prefirieron no emitir su postura ante el caso Ibarra, sin embargo, algunos ídolos azulcremas como Carlos Reinoso o Antonio Carlos Santos opinaron sobre el volante ecuatoriano y coinciden en que es un error su regreso.

Carlos Reinoso

En una entrevista para ESPN, el histórico Carlos Reinoso dijo que no dejaría volver a Ibarra al nido: “En este país estamos viviendo cosas terribles en cuanto a la inseguridad y el no respeto hacia las mujeres. No quise mirar el video ni meterme en redes sociales, pero no, yo no lo dejaría en el América. Juega muy bien, es un chico que cuando lo veía desde afuera me cae muy bien, pero no. Eso no debe pasar ni en el América ni en ningún equipo profesional”.

¡HABLÓ LA LEYENDA! 🦅 Carlos Reinoso es de las pocas voces autorizadas que pueden opinar de cualquier tema sobre el América 😌 El 'Maetro' fue contundente acerca de reincorporar a Renato Ibarra al equipo 👀#DeVolada 🚀 https://t.co/PcKQoHGEFKhttps://t.co/vTGmfwPWuS — SoyReferee (@SoyReferee) May 5, 2020

Antonio Carlos Santos

El polémico ídolo americanista, archienemigo de Miguel Herrera, pidió que se aplicara todo el peso de la ley sobre el ecuatoriano, algo que no ocurrió: “Que todo el peso de la ley le caiga, es una persona cobarde, no debe existir eso… que una persona con la fuerza que tiene un hombre llega a agredir de esa manera, no debe de ser. Que la ley le caiga, que pague”.

Daniel ‘Ruso’ Brailovsky

El ‘Ruso’ Brailovsky es uno de los ídolos más queridos por el América. Días después de la detención de Renato, el delantero argentino dijo que el América tendría que esperar para después tomar una decisión: “Yo creo que la situación es esperar. El América no puede hacer absolutamente nada hasta que no salga el dictamen. En el momento en el que se proceda al juicio y se dictamine lo que haya que resolver a favor de quien tenga que ser, el América ya seguramente tomará cartas en el asunto. Seguramente el América estará pensando en dejarlo libre, en dejarlo ir y que no pertenezca a la plantilla porque esto termina siendo muy grave para una institución tan grande como el América”.

¿QUÉ HARÁ EL AMÉRICA EN EL CASO RENATO IBARRA? #FSRadioMX @andremarinpuig, @F_Quirarte, @RusoEl23 & @albertolati analizan la situación del todavía atacante azulcrema "HOY NO PUEDEN TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO, DE NINGUNA MANERA" pic.twitter.com/nDS8dUMdjF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 9, 2020

Pero no solo los ex americanistas dieron su postura sobre el tema, también algunos periodistas abiertamente americanistas, se quitaron la camiseta y condenaron los actos de Ibarra.

Álvaro Morales

El siempre polémico Álvaro Morales de ESPN, condenó la actitud de Ibarra y propuso que el América tratara de reformar a Ibarra con algún tratamiento psicológico: “Yo condeno cualquier tipo de violencia, lo que hizo está muy mal, pero yo planteo una situación: la vida no siempre da segundas oportunidades y no creo que deba dársela a Renato. Pero haría un gran trabajo en pro de la sociedad si se responsabilizara del tipo más allá de que él sea bueno o no para el fútbol mexicano. Lo fácil es echarlo, pero si lo rehabilita socialmente sería un gran punto a favor. Sin ser su obligación, que le dé terapia psicológica, que esté pendiente de la pareja y de la familia. Eso sería más loable, que se responsabilice de él más que desecharlo”.

Raoul ‘El Pollo’ Ortiz

Raoul ‘El Pollo’ Ortiz es uno de los narradores estrella de TUDN y nunca ha negado su amor por los colores azulcremas. Cuando se dio a conocer la noticia de que Renato Ibarra estaría cerca de volver al América, el cronista deportivo tomó su twitter y comentó que de ser así, sería una mancha histórica para las Águilas.

Y sobre el tema de Renato Ibarra, espero que el mensaje de "quedárselo" sea para que no se devalúe su precio. Si el ecuatoriano vuelve a vestir de Americanista en juego oficial será terriblemente decepcionante y una mancha histórica. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) May 23, 2020

Martín del Palacio

Martín del Palacio es escritor y tiene larga experiencia como periodista deportivo. El día siguiente a la detención de Renato Ibarra, mediante su cuenta de twitter pidió a los americanistas como él, dejar de defender a Ibarra, pues no por ser de las Águilas lo hace mejor que el resto.

Queridos americanistas (los que lo están haciendo), háganse un favor y dejen de defender a Renato Ibarra sólo porque juega para su club. Si se comprueba, como parece en camino a suceder, van a quedar pésimo. Ser “nuestro” no significa ser mejor. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) March 6, 2020

Y tú… ¿Qué opinas de la situación de Renato Ibarra?