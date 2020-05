‘Cancelan’ a Bady Bunny por denigrar a Lady Gaga en canción con Anuel AA

"Hasta Que Dios Diga" se ha convertido en toda una polémica

Bad Bunny se convirtió en tendencia en Twitter después de que se lanzara en redes un nuevo tema de Anuel AA donde él participa. En “Hasta Que Dios Diga” se menciona el nombre de Lady Gaga junto con un acto sexual que a muchos les pareció denigrante que usaran su nombre de esa manera.

Y es que Bad Bunny había saltado a favor de las mujeres especialmente después del video musical “Yo Perreo Sola”. Sin embargo, en esta nueva canción nuevamente aparece recitando una letra que se demerita a la mujer y se le usa como un objeto sexual.

“No es un aliado como decía ser Bad Bunny, arremete contra la integridad de Lady Gaga en una canción en colaboración con Anuel”, escribió un seguidor en Twitter.

Tras el descubrimiento de la canción se hizo tendencia “Bad Bunny Is Over Party” ya que muchos lo han “cancelado” y no quieren saber de él.

No es un aliado como decia ser Bad Bunny arremete contra la integridad de Lady Gaga en una cancion en colaboración con anuel. "Ella es mi Lady Gaga y yo su Bradley Cooper, ella se lo traga y luego me lo escupe" Vamos hacer Tendencia el Hashtag #BadBunnyIsOverParty pic.twitter.com/rQWAtRdHkk — Feministas a prueba de balas (@FeministasBalas) May 29, 2020

Los memes no se hicieron esperar en Twitter.

#BadBunnyIsOverParty sube, vamos a cancelar a bad bunny y darle stream a Chromatica pic.twitter.com/2LoUYf2fwA — Abner Lemasters13👾📌 (@ALemasters13) May 30, 2020