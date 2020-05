Twitter desafía a Trump al marcar “violento” su mensaje sobre muerte de George Floyd y él vuelve a amenazarlos

Horas después de que el mandatario Donald Trump firmara una orden ejecutiva contra las redes sociales por supuestamente violar la libertad de expresión, anoche mismo Twitter lo volvió a desafiar al colocar una etiqueta de “aviso de interés público” en un mensaje suyo sobre los disturbios tras la muerte de George Floyd.

En respuesta, el primer mensaje de Trump esta mañana en esa red fue contra esa compañía: “Twitter no está haciendo nada sobre todas las mentiras y propaganda de China o del Partido Demócrata de Izquierda Radical. Han apuntado a republicanos, conservadores y al presidente de Estados Unidos. La Sección 230 debería ser revocada por el Congreso. ¡Mientras tanto, será regulado!”

Y desde entonces Trump ha ido publicando mensaje de apoyo a su postura, en su cuenta personal @realDonaldTrump y en la oficial @POTUS. La primera suma 80.5 millones de seguidores, aunque él sólo sigue a 46. Y la segunda, 30 millones y 39, respectivamente.

El gigante de las redes sociales dijo anoche que el mensaje que decía “Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo” violaba sus políticas relativas a “la glorificación de la violencia”.

“Hemos tomado medidas para evitar que otros se inspiren para cometer actos violentos”, dijo la compañía en un comunicado publicado en su plataforma.

Twitter no eliminó la publicación, dijeron, porque “es importante que el público todavía pueda ver el Tweet dada su relevancia para asuntos actuales de importancia pública”.

Hubo ciertas restricciones impuestas al mensaje para que no pudiera recibir “me gusta”, respuestas o retweets. Un aviso fue colocado, advirtiendo que violaba su política comunicativa.

Ese mensaje de Trump se combinó con otro que abordaba las destructivas protestas por la muerte de Floyd en Minneapolis.

“No puedo distanciarme y ver que esto sucede en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis”, decía la publicación inicial. “O el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, actúa y pone a la ciudad bajo control, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien”.

Luego, el presidente siguió con un ataque contra los manifestantes y una amenaza de tomar medidas militares.

“Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda”, escribió.

“Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo. ¡Gracias!”

El jueves por la noche, los manifestantes en Minneapolis asaltaron un recinto policial en la ciudad y lo incendiaron.

Protestas y arrestos en varios puntos del país, incluido Nueva York, han estado en curso desde la muerte de Floyd el lunes y la reacción a un video que mostraba a un oficial de policía colocando su rodilla en el cuello del hombre durante varios minutos, mientras él decía que no podía respirar.

El presidente, ávido usuario de la red social Twitter, ha estado peleando con ellos desde que el martes la compañía agregó una “verificación de hechos” a uno de sus mensajes sobre fraude electoral, recordó New York Post.

