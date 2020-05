Trump firma orden ejecutiva contra redes sociales, incluidas Twitter y Facebook

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que podría abrir la puerta para que los reguladores federales castiguen a Facebook, Google, YouTube y Twitter por la forma en que vigilan el contenido.

El mandatario afirma que su decisión es un intento de eliminar el sesgo político por parte de esas plataformas, a las que ha acusado de acallar las voces de los conservadores, es decir, sus seguidores.

La firma de la “Orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea” llega a pocos días de que Twitter decidió aplicar sus sistema de verificación a un tuit del mandatario.

“Estamos aquí hoy para defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros”, dijo Trump antes de firmar el documento.

La orden permitiría que las agencias de EE.UU. deshagan las protecciones legales conocidas como la Sección 230, que evita que los gigantes tecnológicos sean responsables por el contenido que permiten en línea y sus políticas de moderación.

“Twitter ahora selectivamente decide colocar una etiqueta de advertencia en ciertos tuits de una manera que refleje claramente el sesgo político”, alega la Orden.

Agrega que la censura no afecta a todos los grupos por igual y cita al representante demócrata Adam Schiff, a quien Twitter no ha “etiquetado” por difundir información sobre la investigación de la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, a la que el presidente Trump ha criticado.

“Tan recientemente como la semana pasada, el representante Adam Schiff seguía engañando a sus seguidores sobre el engaño de la colusión rusa, y Twitter no marcó esos tuits”, indica el documento.

En 2018, las plataformas más importantes, incluidas YouTube y Google, comenzaron a implementar vetos a personajes que difundieran información falsa o potencialmente dañina, incluso que instigara a la violencia racial.

The Washington Post, el primero en reportar un avance del documento, señaló que la orden del presidente Trump podría permitir a la Comisión Federal de Comunicaciones evaluar los alcances de actuales normas e incluso proponer reformas legislativas.

Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, negó que la decisión del mandatario fuera una violación a la Primera Enmienda, que asegura la libertad de expresión.

“Nadie cree en la Primera Enmienda más que el presidente”, afirmó en conferencia. “El presidente tomará medidas para garantizar que las compañías de tecnología no repriman la libertad de expresión y que estén protegidos los derechos de todos los estadounidenses a hablar, tuitear y publicar”.

White House @PressSec: "No one believes in the First Amendment more than the president. The president will take action to ensure that Big Tech does not stifle free speech and that the rights of all Americans to speak, tweet and post are protected." pic.twitter.com/Et9PMyJl9L

— CSPAN (@cspan) May 28, 2020