70 arrestados en Nueva York al protestar “supremacía blanca” en muerte de George Floyd

Al menos 70 personas fueron arrestadas ayer en Manhattan, como parte de las manifestaciones nacionales contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos en Minneapolis.

Multitudes de manifestantes se enfrentaron con agentes de NYPD durante la protesta. En paralelo, el alcalde de NYC, Bill de Blasio, pidió ayer cargos penales contra los policías de Minneapolis involucrados en la detención de Floyd, diciendo que estaba “horrorizado” por el video de su muerte.

Docenas de manifestantes, muchos con máscaras faciales protectoras pero ignorando las reglas de distanciamiento social, se reunieron cerca de las 3 p.m. para marchar alrededor de Union Square, cantando “¡No hay justicia! ¡No paz!” y “F – k la policía”.

Al anochecer, los manifestantes bajaron a las escaleras del Ayuntamiento y llegaron al World Trade Center, antes de dirigirse de nuevo hacia el norte.

Cerca de las calles Albany y West, los manifestantes sacaron docenas de barriles de tráfico de gran tamaño de una plataforma de construcción y los arrojaron a la calle.

Periódicamente estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y las decenas de oficiales que respondieron.

Varios videos circularon en las redes sociales con policías tumbando personas al suelo y usando bastones, reseñó New York Post.

De los 70 arrestos, al menos uno fue por posesión criminal de un arma, por alguien que supuestamente tenía un cuchillo en la protesta. Y otro por agredir a un oficial de policía al tirar un cubo de basura al aire.

Otra persona trató de agarrar el arma de un policía, mientras que otro protestante fue acusado de bloquear una carretera, dijeron las fuentes.

“Vine aquí esta noche porque soy una persona negra y estoy cansada de ver morir a las personas negras”, dijo Navah Little, una estudiante de 20 años. “Creo que el Departamento de policía se ha convertido en un símbolo de la supremacía blanca”, agregó.

Los disturbios en Minneapolis en las últimas dos noches se han vuelto violentos con tiendas destrozadas y quemadas, mientras los manifestantes piden que sean penalmente acusados los agentes involucrados en la muerte de Floyd.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, activó anoche la Guardia Nacional del estado en un intento de mantener la paz.

Demonstrators marched from Union Square toward City Hall. Of course you already know this is nothing but trouble. NYC businesses might want to stock up on plywood. https://t.co/MfMCkzQoPe https://t.co/VG6rTI9upl

— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) May 28, 2020