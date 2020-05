Boricua acosado por mujer mientras escuchaba música en español con amigos no lo podía creer

WASHINGTON – “Aquí hablamos en inglés” y “no tenemos que escuchar música en español”, insistía una mujer de Wisconsin que hace unos días acoso a un grupo de puertorriqueños de ese estado.

En medio de las tensiones raciales que se han avivado en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, Ramón Luis Cancel y tres de sus amigos vivieron en carne propia ser víctimas del prejuicio étnico y racial.

El incidente se volvió viral en las redes sociales. “Estábamos pasando un lindo día”, narró Cancel a El Nuevo Día, residente de la localidad de Wisconsin Dells, en una entrevista telefónica.

‘F*ck this music. It sucks. You’re in America.’ — This Trump supporter berated a Latinx family for playing music while barbecuing in a park pic.twitter.com/V4Sn7aFVaT

— NowThis (@nowthisnews) May 29, 2020