DJ anima fiestas en cuarentena desde balcón en el Alto Manhattan para agradecer a los trabajadores esenciales

Cuarentena no significa aburrimiento para el DJ Jim Shearer, ex estrella de MTV y actual presentador de Sirius XM, quien sacó su amplificador al balcón un sábado a fines de marzo, justo después de que concluyeran los aplausos nocturnos para los trabajadores esenciales.

La acción ha evolucionado en una rutina sabatina en 100 Overlook Terrace, en la calle 191 del Alto Manhattan.

“Simplemente sentía que necesitaba un crescendo, así que decidimos tocar una canción”, dijo Shearer.

A sugerencia de un vecino en una escalera de incendios cercana, Jim convirtió su sesión de spinning en una fiesta de baile a todo dar. Esperando vecinos enojados y policías tocando la puerta, se encontró inundado de mensajes de agradecimiento.

“Después de la primera fiesta, recibí un correo electrónico preguntando si lo volveríamos a hacer la próxima semana. Después de la segunda semana, recibí otro correo electrónico preguntando si lo haríamos todas las semanas”, dijo Jim a ABC News. Desde entonces, lo han repetido cada sábado.

Shearer anuncia su dirección de correo electrónico a través del micrófono para que los vecinos envíen solicitudes de canciones y hacer gritos y dedicatorias.

“A veces puedes sentirte un poco solo”, dijo la vecina Emi Hare-Yim, una niña de 11 años. “Mis amigos y yo nos gritamos el uno al otro desde el balcón, y es una forma de pasar tiempo juntos desde una distancia segura”.

“Mi parte favorita es cuando toca mi canción”, dijo Hare-Yim. “Porque me hace sentir reconocida y es agradable”.

En un momento de desesperación colectiva, Shearer sabe que no es un héroe en la primera línea de esta batalla, sólo un tipo con una habilidad particular: mover la aguja sobre los discos.

“Estoy contento de poder hacer algo durante una hora a la semana que pone una sonrisa en los rostros”, dijo.

“Restablece esta energía positiva que, pase lo que pase, vamos a superar esto juntos”, dijo la vecina Amanda Rodríguez. “Y la mejor manera de hacerlo es a través del lenguaje de amor de todos, que es la música”.

