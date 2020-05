“El momento más pesado”: alcalde de Los Ángeles extiende toque de queda a toda la ciudad

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, dijo la noche del sábado que la orden de toque de queda originalmente establecida para el centro de la ciudad de 8 pm a 5:30 am se ha extendido a todo Los Ángeles, debido a los disturbios.

Específicamente, una serie de saqueos en tiendas del centro comercial The Grove, en el lado oeste de Los Ángeles, llevaron a Garcetti a la difícil y drástica decisión. El área de Fairfax fue el epicentro de los disturbios del sábado.

The curfew has been expanded to the entire city to keep Angelenos safe. People in the City of Los Angeles are required to stay indoors tonight, starting at 8 p.m. until 5:30 a.m. on Sunday morning.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 31, 2020