Google retrasa el lanzamiento de la beta de Android 11

Google informó que que la beta de Android 11 junto con las principales novedades del sistema operativo se revelarían en un evento en línea el próximo 3 de junio, pero eso acaba de cambiar y será pospuesto.

A través de la cuenta oficial de Android Developers, Google ha mencionado que el evento programado para la próxima semana será retrasado indefinidamente.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020