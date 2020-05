ICE arresta en hospital a inmigrante latino contagiado de coronavirus

Causan indignación acciones de la agencia migratoria

DENVER – Agentes de inmigración arrestaron en un hospital de Denver, Colorado, a un indocumentado que había sido ingresado por coronavirus y lo llevaron de regreso a un centro de detención, indicó la filial en Colorado del Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC).

El mexicano Oscar Aguirre Pérez, de 58 años y que padece enfermedades crónicas, cumplió el pasado 15 de mayo su sentencia en la cárcel estatal de Sterling, uno de los mayores focos de contagio de coronavirus en el estado.

En vez de regresar con su familia fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y llevado al centro de detención en Aurora, operado por la empresa privada GEO Group.

El 21 de mayo se confirmó que Aguirre Pérez se contagió, convirtiéndose en uno de los dos primeros casos en ese establecimiento, y fue hospitalizado. Una semana después, Aguirre Pérez regresó al centro de detención de indocumentados, donde desde entonces se han confirmado otros nueve casos.

“Cuando hablé por teléfono con mi hermano en el hospital ayer (jueves) por la mañana no parecía estar bien. No estoy segura si ICE dejó de pagar la hospitalización o si el hospital simplemente decidió que ya no lo quería allí”, dijo Alma, como se ha identificado la hermana de Aguirre Pérez, en declaraciones difundidas por el AFSC.

“No me puedo explicar por qué alguien con su condición de salud, un examen positivo (de coronavirus) es llevado de regreso a GEO”, agregó.

El tema ya había llamado la atención del congresista estatal Jason Crow, quien hace dos días publicó un informe de casos de coronavirus detectados en ese centro, con 11 confirmados y seis posibles.

Sin embargo, explicó el congresista, esos números no coinciden con los que GEO proveyó a las autoridades sanitarias locales. Por eso, dijo, la intervención del gobierno es necesaria.

A la vez, la representante estatal Adrienne Benavídez y otros legisladores demócratas anunciaron que, por ese y otros motivos, presentarán un proyecto de ley para que darle al Departamento de Salud Pública de Colorado la autoridad de inspeccionar el centro de detención.

Al expresarse a favor de esa iniciativa, Feven Berhanu, de la Alianza Popular de Colorado (COPA), afirmó que “las condiciones en la cárcel de inmigración han sido consistentemente deficientes y, desde el brote de COVID-19, se han deteriorado”.

“La falta actual de acceso a la atención médica y el incumplimiento de las precauciones de higiene son peligrosos y negligentes. Las acciones de ICE y GEO Group han convertido una situación ya mala en una emergencia crítica”, comentó.

Mientras tanto, AFSC, COPA y otras organizaciones han pedido a John Fabbricatore, director de la oficina de ICE en Colorado, que deje en libertad a Aguirre Pérez y a otros reclusos con COVID-19 para que puedan recibir tratamiento médico.