Luto en Bolivia: Muere el futbolista Deibert Frans Román Guzmán a causa del coronavirus

Con la pandemia del coronavirus aún en uno de sus puntos más altos, esta semana se dio a conocer la primera muerte por COVID-19 de un jugador de fútbol en Bolivia.

La tarde de este viernes se dio a conocer el sensible fallecimiento de Deibert Frans Roman Guzman, jugador de la Universidad de Trinidad de la segunda división del fútbol boliviano. Tras varias semanas internado en el hospital, el futbolista de 25 años perdió la batalla.

