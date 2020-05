Los astronautas del SpaceX entran con éxito en la Estación Espacial Internacional

Después de un exitoso lanzamiento en órbita, la nave espacial Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La cápsula lanzada el sábado en un cohete Falcon-9 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida ascendió hasta quedar suspendida por debajo de la estación.

Una vez ahí, inició el acoplamiento para posarse en un puerto de atraque en la sección de proa.

Si bien estuvieron alerta, los astronautas a bordo de la cápsula, Doug Hurley y Bob Behnken, no tuvieron que intervenir en el procedimiento.

La maniobra está diseñada para ser completamente automática.

La tripulación de la NASA viajó en la cápsula Crew Dragon suministrada y operada por la empresa de Elon Musk SpaceX.

Es la primera vez en la historia del vuelo espacial humano que una empresa privada transporta a dos astronautas de la agencia espacial estadounidense.

La NASA confirmó que los ganchos exteriores habían colocado la cápsula Crew Dragon en su lugar y ofreció unas imágenes espectaculares del procedimiento.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

— NASA (@NASA) May 31, 2020