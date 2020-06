Más de 8,000 policías saldrán a las calles de NYC para garantizar el toque de queda

El gobernador Cuomo y el alcalde De Blasio anunciaron que la medida regirá en toda la ciudad entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. y se duplicará la presencia de efectivos principalmente en el Bajo Manhattan y Brooklyn

Luego de los actos de violencia y saqueos que se registraron el domingo en la noche en la ciudad de Nueva York en medio de las protestas que cientos de manifestantes realizaron para exigir el cese a la brutalidad policial y justicia por la muerte de George Floyd en Minneapolis, el gobernador Andrew Cuomo ordenó este lunes el toque de queda en la Gran Manzana, el cual se cumpliría de las 11 p.m. de este lunes y hasta las 5 a.m. del martes.

El anuncio fue hecho horas después de que el propio mandatario criticara fuertemente no solo la manera como algunos manifestantes terminaron perpetrando actos criminales como saqueos, incendios y hechos de agresión sino también el accionar de varios policías que cometieron abusos y atropellamientos contra la población civil.

“Si bien alentamos a las personas a protestar pacíficamente y hacer oír su voz, la seguridad del público en general es primordial y no se puede comprometer. Esta noche (la del lunes), el alcalde y yo estamos implementando un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 11 de la noche y duplicando la presencia de la policía de Nueva York en toda la ciudad”, dijo Cuomo, negando que la medida sea una manera de frenar las manifestaciones de justicia. “Apoyo a los manifestantes y su mensaje, pero desafortunadamente hay personas que buscan distraer y desacreditar este momento y la violencia y el saqueo han sido malos para la ciudad, el estado y todo este movimiento nacional, socavando y distrayendo a esta justa causa”.

El alcalde Bill de Blasio se unió al anuncio del gobernante estatal, y defendió la puesta en marcha del toque de queda para proteger hechos de violencia y daño a propiedades.

“Apoyo y protejo la protesta pacífica en esta ciudad. Las manifestaciones que hemos visto han sido en general pacíficas. No podemos permitir que la violencia socave el mensaje de este momento. Es demasiado importante y el mensaje debe ser escuchado”, destacó el Alcalde.

El mandatario local también admitió que el NYPD tuvo fallas en el manejo de las protestas y sobre las denuncias de abusos viralizadas en redes sociales aseguró que buscan responsabilidades.

“El Comisionado de Policía y yo hemos hablado extensamente sobre los incidentes que todos hemos visto en los últimos días en los que los agentes no defendieron los valores de esta ciudad o la policía de Nueva York. Estamos de acuerdo en la necesidad de una acción rápida. Él hablará más tarde sobre cómo se responsabilizará a los oficiales”, dijo el burgomaestre.

Más de 8,000 policías a las calles

Y no será la Guardia Nacional, sino los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), los que harán cumplir el toque de queda. El Gobernador indicó que se duplicará la presencia de oficiales en las calles, principalmente en el Bajo Manhattan y Brooklyn, donde se han concentrado las protestas y allí el número pasarán de 4,000 a 8,000 agentes desplegados.

Cuomo destacó que por ahora la Guardia Nacional no será utilizada para contrarrestar hechos de violencia en Nueva York, ya que confía en que la Policía tiene suficiente personal para actuar, pero advirtió que 13,000 miembros federales están a la espera de ser desplegados en caso de que sea necesario.

El Gobernador insistió en que apoya las manifestaciones y las considera necesarias para fomentar un cambio, pero advirtió que urge presentar una agenda concreta para impulsar la transformación y no caer en actos de violencia.

“Dije que estoy con los manifestantes. La muerte del señor Floyd fue horrenda, miedosa y perversa y no hay excusa para ello (…) por su puesto no solo es el señor Floyd, hay 50 casos como ese… es abuso policial pero hay algo peor, hay racismo y discriminación fundamental, inequidad e injusticia, pero tenemos que usar este momento como un momento de cambio”, dijo el demócrata, advirtiendo que se necesitan reformas como el que haya investigaciones independientes de la uniformada para investigar actos de abuso policial. “Si somos inteligentes, no es suficiente con salir y decir ‘estoy enojado y frustrado’. Hay que hacer que este momento funcione para el cambio pidiendo lo que quieren que se haga”.

Pide investigar acción policial

Sobre las acciones del domingo, cuando tiendas fueron saqueadas y hubo actos violentos por parte de manifestantes y de la propia policía, Cuomo agregó: “Lo que vi anoche fue muy malo. Hubo criminalidad, saqueos. Violencia de manifestantes y de la policía. La gente lo vio, ahí están los videos y eso es destructivo en muchos niveles, reduce la credibilidad de la protesta en muchas maneras”.

El gobernador exigió a la Ciudad que castigue como se debe a los uniformados que incurrieron en actos abusivos, y advirtió que ese comportamiento fue una mecha para activar violencia.

“Las acciones del NYPD han exarcerbado la rabia, hay videos perturbadores de policías echándole el carro a la gente, quitando máscaras para echar gas pimienta, una mujer siendo tirada al piso. Pedí un reporte al fiscal general pero quiero saber cuál es la respuesta a esas acciones policiacas. Quiero saber si van a mandar a esos oficiales a la calle después de eso”, dijo Cuomo. “Si fuera el chico de Queens, diría que deben ser despedidos inmediatamente, pero como gobernador sé que hay leyes e investigaciones que es necesario hacer, pero no hay duda de que eso ha hecho daños a muchos niveles”.